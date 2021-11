La definizione e la soluzione di: Vocali in prosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Vocali in prosa prima 'V' non fa sillaba, oppure [uo] dove le due vocali sono intese come due vere e proprie vocali: ad esempio EQVVS (cavallo) si pronuncia ['?kw?s] ...

