La definizione e la soluzione di: Ricoveri per le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVILI

Curiosità/Significato su: Ricoveri per le pecore reggiano. I partigiani trovarono inizialmente riparo presso alcuni ricoveri per le pecore e presso l'edificio dei guardiafili delle linea elettrica proveniente ...

Altre definizioni con ricoveri; pecore; Ricoveri nascosti; Ricoveri di mendicità; Ricoveri di belve; Ricoveri per poveri; Lo sono le pecore; Si occupa di un gruppo di animali come le pecore; Lo sono pecore e capre; Maschio tra le pecore; Ultime Definizioni