La definizione e la soluzione di: Regnarono in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARAGONESI

Curiosità/Significato su: Regnarono in Sicilia Napoli e della Sicilia dal 1734 al 1759 Ferdinando IV (1751 - 1825), Re di Napoli e III di Sicilia dal 1759 al 1815, diviene Re delle Due Sicilie col nome di ...

Altre definizioni con regnarono; sicilia; Regnarono nelle Due Sicilie; Regnarono nel Perù; Regnarono su Massa e Carrara per quattro secoli; Vi regnarono gli Han; Storica località siciliana; Centro petrolifero siciliano; Il ripieno dei cannoli siciliani; Dolci fritti siciliani con il miele; Ultime Definizioni