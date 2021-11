La definizione e la soluzione di: Quelli essenziali... non servono nell'alimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLI

Curiosità /Significato su: Quelli essenziali... non servono nell alimentazione amminoacidi essenziali (di ca. 20), lipidi con almeno 2 gruppi essenziali di acidi grassi, glucidi di diversi tipi (si presume nessuno essenziale), circa ...

