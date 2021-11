La definizione e la soluzione di: Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERIELIO

Curiosità/Significato su: Punto della traiettoria di un astro in cui questo e piu vicino al Sole terrestre, in ragione dell'elevazione dell'astro sull'orizzonte e nondimeno della limpidezza atmosferica. La V (5 in numeri romani) indica che il Sole, come ...

