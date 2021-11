La definizione e la soluzione di: I prodotti come il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEREALI

Curiosità/Significato su: I prodotti come il grano derivato da far «farro») è il prodotto della macinazione dei frutti secchi o dei semi di varie piante: si ha farina di grano, di mais, di orzo, di farro ...

Altre definizioni con prodotti; come; grano;