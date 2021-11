La definizione e la soluzione di: Pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LANDA

Curiosità /Significato su: Pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa di una rigogliosa vegetazione palustre. Le aree intermedie, che costituivano la maggior parte del piano fondamentale della pianura, erano occupate da ...

