La definizione e la soluzione di: Piante che vivono in terreni ricchi di sali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALOFITE

Curiosità/Significato su: Piante che vivono in terreni ricchi di sali pianta specializzato nell'assorbimento di acqua e sali minerali dal terreno, fondamentali per la vita delle piante. Ha anche funzioni principali di ancoraggio ...

