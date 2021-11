La definizione e la soluzione di: Parlano come i friulani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LADINI

Curiosità/Significato su: Parlano come i friulani occidentali del friulano. L'entrata di tanti termini nella lingua friulana è dovuta al fatto che, ininterrottamente per circa 1000 anni, i friulani sono stati ...

Altre definizioni con parlano; come; friulani; Parlano francese e olandese; Parlano tutti come noi; Che non parlano e non producono suono; Parlano la lingua dolomitica; Come l’onestà... che non esiste; Audace come un film; Come la lingua di Goethe; Come le opere di Giovenale; Ultime Definizioni