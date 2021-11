La definizione e la soluzione di: Mettere qualcuno in condizioni favorevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AGEVOLARE

Curiosità/Significato su: Mettere qualcuno in condizioni favorevoli svergognare qualcuno davanti a tutti. Mettere alla porta Allontanare, licenziare, cacciare senza tanti complimenti. Mettere alla sbarra Giudicare qualcuno molto ...

