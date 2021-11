La definizione e la soluzione di: Si lancia in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Curiosità/Significato su: Si lancia in Borsa imperiale, la lancia sacra e tutti i reliquiari, tranne la borsa di santo Stefano. Questi oggetti sono noti come Nürnberger Kleinodien, in italiano "gioielli ...

Altre definizioni con lancia; borsa; Chi lo lancia chiede soccorso; Viene controllato con la bilancia; Lo lancia il cowboy al rodeo; Lo lancia l'atterrito; Sono quotati in Borsa; In Borsa indica un periodo di rialzo; Vi ha sede un'importante Borsa europea; Senza sborsare nulla;