La definizione e la soluzione di: Fu folgorato sulla via per Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAN PAOLO

Curiosità/Significato su: Fu folgorato sulla via per Damasco del Conconi raffigurante Saulo folgorato sulla via di Damasco; una Crocifissione con due puttini che reggono il calice per raccogliere il sangue di Cristo ...

