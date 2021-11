La definizione e la soluzione di: È duro per i principianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INIZIO

Curiosità/Significato su: e duro per i principianti Viene rivelato che la ragione per cui è così duro con Casper è perché era proprio come lui quando aveva la sua età. È anche apparso nella serie animata ...

In senso figurato e non, un duro colpo; La città con Cannaregio e Dorsoduro; Duro di cuore; Dà nome a un duro rally; Sport che riserva... ruzzoloni ai principianti; Scuole per principianti; Riserva molte cadute ai principianti; Destinati ai principianti;