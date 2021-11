La definizione e la soluzione di: Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAMEICI

Curiosità/Significato su: Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu degli elementi che ha come simbolo Si con valenza 26, e come numero atomico 14. È un semimetallo e un semiconduttore. Meno reattivo del suo analogo chimico ...

