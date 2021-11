La definizione e la soluzione di: Con la polenta in un piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSEI

Curiosità/Significato su: Con la polenta in un piatto veneto La polenta e osei è uno dei piatti tipici del Veneto e delle province di Brescia e Bergamo. Esiste in due versioni molto diverse fra di loro, una dolce ...

Altre definizioni con polenta; piatto; veneto; Cereale da polenta; Una saporita polenta valdostana; E' ghiotta di polenta; La polenta che contiene grano saraceno; Primo piatto emiliano; Quella con gli osei è un tipico piatto veneto; Salatura e vivacità di un piatto; Un piatto sudamericano ripieno di carne o verdure; Quella con gli osei è un tipico piatto veneto; Le fettine di vitello... care a un pittore veneto; La zona del Veneto con Conegliano; Un Comune del Veneto e un formaggio; Ultime Definizioni