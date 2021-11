La definizione e la soluzione di: Come le opere di Giovenale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SATIRICHE

Curiosità/Significato su: Come le opere di Giovenale l'altro doveva convenire benissimo a Giovenale, odiatore dei Graeculi e della loro letteratura e filosofia. Giovenale ammette fin dall'inizio che quel che ...

