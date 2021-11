La definizione e la soluzione di: È come l'originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Curiosità/Significato su: e come l originale significati, vedi Peccato originale (disambigua). Secondo quasi tutte le confessioni del cristianesimo, il peccato originale è il peccato che Adamo ed Eva ...

