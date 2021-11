La definizione e la soluzione di: Un colpetto... all' uscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOC

Curiosità/Significato su: Un colpetto... all uscio L'espressione strategia di uscita (talvolta in inglese «exit strategy»), sottende un concetto a cui, in ambito giornalistico e politico, si fa frequente ...

Un colpetto delicato che è un gesto affettuoso; Un colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco; Un colpetto alla porta; Colpetto con le nocche; Coppettina per alimenti su cui va rotto un guscio; Entra e apre l'uscio; Il guscio dell'orologio; Il guscio della barca;