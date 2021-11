La definizione e la soluzione di: Cambiano tasca in sacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SC

Curiosità/Significato su: Cambiano tasca in sacca suo flusso aumentasse in seguito a un aumento di pressione addominale, lo ha tracciato fino al condotto toracico, e a una sacca che ha chiamato receptaculum ...

