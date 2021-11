La definizione e la soluzione di: Cade sempre in dicembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Curiosità/Significato su: Cade sempre in dicembre Cade Cunningham (Arlington, 25 settembre 2001) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Detroit Pistons, che lo hanno selezionato come ...

Altre definizioni con cade; sempre; dicembre; Sensazione anticipata di cio che può accadere; Vi cade ciò che è obsoleto; Da li si cade nella brace; Comune o scadente; L'Antonella di È sempre mezzogiorno; Si leggono sempre prima degli articoli; Non sempre si può cavarsela; E’ sempre imbronciato; Finisce a dicembre; Il lauto pasto la sera del 31 Dicembre; Nato a Roma il 4 dicembre 1994, è un talentuoso motociclista italiano; Alla fine di dicembre; Ultime Definizioni