La definizione e la soluzione di: Se è in azione... rompe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRANTOIO

Curiosità/Significato su: Se e in azione... rompe il sistema rompe la sua condizione iniziale di equilibrio passando velocemente ad un nuovo stato di equilibrio statico o dinamico. Le azioni su una struttura ...

