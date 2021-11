La definizione e la soluzione di: Attira... in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAFARI

Curiosità/Significato su: Attira... in Africa virus responsabile dell'endemia di AIDS, in Africa, avviene in modi molteplici e di diversa natura. L'Africa è il continente più colpito dal virus, ma ...

