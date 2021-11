La definizione e la soluzione di: L' ex atleta Lewis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARL

Curiosità/Significato su: L ex atleta Lewis Frederick Carlton Lewis, detto Carl (Birmingham, 1º luglio 1961), è un ex velocista e lunghista statunitense. Soprannominato il figlio del vento, è considerato ...

