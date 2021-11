La definizione e la soluzione di: Armi per scagliare frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARCHI

Curiosità/Significato su: Armi per scagliare frecce sfrutta un braccio per scagliare con tiro curvo grosse pietre di cento, duecento e più chili, proiettili di metallo o dardi e frecce. Il nome deriva dal ...

