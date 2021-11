La definizione e la soluzione di: Acidula, come la frutta non ancora matura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPRIGNA

Curiosità/Significato su: Acidula, come la frutta non ancora matura quando è matura. Varietà di uva nera. Matura da fine agosto e si può raccogliere fino a fine settembre. Si conserva per circa un mese. Ottima come uva da ...

Altre definizioni con acidula; come; frutta; ancora; matura; Una varietà di ciliegia dalla polpa acidula; Una gustosa mela acidula; Come le opere di Giovenale; È come l'originale; Una divinità come Calipso; Un personaggio come don Chisciotte; Una conserva di frutta; Sfruttamento della prostituzione nell'antica Roma; Sfruttati, sottomessi; Nota bevanda spagnola con vino e frutta; Non ancora liberati dall'oppressione straniera; Il Loris personaggio di Fantozzi subisce ancora; Bambino non ancora svezzato; Ciò che l’inesperto deve ancora imparare; La terza è matura; Armatura ad arco; Frutti che maturano sotto la paglia; Armatura del capo; Ultime Definizioni