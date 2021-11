La definizione e la soluzione di: Le Consonanti in toga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TG

Curiosità/Significato su: Le Consonanti in toga solo alcuni frammenti. Letteralmente, il verso significa: Le armi si ritirino davanti alla toga [del magistrato] e, insieme, la corona d'alloro [ossia il ...

