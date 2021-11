La definizione e la soluzione di: In una varietà è di Prussia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BLU

Curiosità/Significato su: In una varieta e di Prussia archeologici in Prussia suggeriscono una continua presenza nella regione, fino almeno al 2000 a.C. Il popolo baltico parlava una gran varietà di lingue, tra ...

Altre definizioni con varietà; prussia; Il “Darjeeling” ne è una varietà; Si spremono da certe varietà di semi; Pregiata varietà di castagna; Una varietà di vitigno; Alleato della Prussia nella guerra dei sette anni; Combatterono contro i prussiani nel 1866; Così è detto Federico II di Prussia; La città presso Berlino che fu sede dei re di Prussia; Ultime Definizioni