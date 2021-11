La definizione e la soluzione di: È solare in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Curiosità/Significato su: e solare in inverno solo in inverno come ora solare, e quelli che ne fanno uso solo in estate come ora legale. L'UTC corrisponde in teoria a una zona la cui longitudine è compresa ...

