La definizione e la soluzione di: Scure come l'ebano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERE

Curiosità/Significato su: Scure come l ebano caratteristiche e componenti della Les Paul Custom, come hardware dorato e addirittura tastiera in ebano. Nella linea Studio esiste un modello più economico ...

