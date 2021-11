La definizione e la soluzione di: Far scrivere ad altri leggendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DETTARE

Curiosità/Significato su: Far scrivere ad altri leggendo alla macchina da scrivere, si preparava al lavoro appuntando 50 matite che allineava sulla scrivania, e se si spezzava la punta ad una cambiava direttamente ...

