La definizione e la soluzione di: Il dado in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESAEDRO

Curiosità/Significato su: Il dado in geometria femmina (dado o controrivetto). Da un punto di vista della definizione in ambito tecnico, il termine bullone identifica l'accoppiata di vite e dado. Tuttavia ...

Altre definizioni con dado; geometria; Si compone di una vite e di un dado; Metà dado; A forma di dado; Il lungomare tra la Habana Vieja e Vedado; In geometria un arco può esserlo da una corda; In geometria sono uguali; Il greco in geometria; Una figura come la parabola in geometria; Ultime Definizioni