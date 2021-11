La definizione e la soluzione di: Biscotto per la zuppa inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAVOIARDO

Curiosità/Significato su: Biscotto per la zuppa inglese La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o ...

Altre definizioni con biscotto; zuppa; inglese; Biscotto rettangolare rigato in superficie; Biscotto salato friabile; Un biscotto dolce con pasta di mandorle; Noto biscotto dal nome di pianta; Pervasa, inzuppata; Si inzuppa nel latte; Una dolce zuppa; Inzuppa i babà; Liquore inglese; Un cane inglese da difesa; Lo stato inglese al largo del Senegal; Qualche... in inglese;