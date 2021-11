La definizione e la soluzione di: Area fertile in un deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OASI

Curiosità/Significato su: Area fertile in un deserto pluviometrica, mentre il deserto del Negev è un deserto arido. Il confine immaginario tra i due deserti corre approssimativamente in direzione est-ovest a ...

