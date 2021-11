La definizione e la soluzione di: Antica via che univa Roma a Capua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APPIA

Curiosità/Significato su: Antica via che univa Roma a Capua nella città di Santa Maria Capua Vetere - coincidente con l'antica Capua - secondo per dimensioni soltanto al Colosseo di Roma, per il quale funse verosimilmente ...

Altre definizioni con antica; univa; roma; capua; Antica e veloce imbarcazione a tre alberi; Antica moneta di bronzo; Come l’arte dell’antica Persia; Nella Grecia antica era un componimento che celebrava le gesta degli dèi e degli eroi; __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi; Antica via che univa Roma all'Adriatico; Via consolare romana che univa Roma a Firenze; Univa Roma alla Cina; L'aroma del pernod; Giorni del calendario dei Romani; Julien, il protagonista del romanzo Il rosso e il nero; Romanzo di Gogol; Divinità etrusca venerata nel Velabro e a Capua; Ad Annibale furono fatali quelli di Capua; Antica città campana collocata tra Capua e Napoli; La Capua virologa italiana; Ultime Definizioni