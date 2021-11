La definizione e la soluzione di: Il risveglio... in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FIORITURA

Curiosità/Significato su: Il risveglio... in giardino dice al gruppo di assegnazione dei donatori dell'ospedale che, sebbene il "risveglio" non possa essere totale, può essere una ripresa di vita anche solo ...

