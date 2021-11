La definizione e la soluzione di: Natanti per bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATTINI

Curiosità/Significato su: Natanti per bagnanti Il pattìno, o moscone, è un natante da diporto a remi costituito da due galleggianti paralleli detti siluri, gondole, barchette o gavoni, uniti tra loro ...

Altre definizioni con natanti; bagnanti; Natanti… che in cucina sono sia dolci che salate; Natanti che a una data velocità emergono del tutto; Leggeri natanti; Asilo per natanti; Un pericolo per i bagnanti; Costume per bagnanti; Una spiaggia per bagnanti; Il pedalò dei bagnanti;