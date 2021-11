La definizione e la soluzione di: Si mangia come contorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSALATA

Curiosità/Significato su: Si mangia come contorno molto popolare della penisola balcanica, originario di Leskovac (Serbia). Si mangia prevalentemente negli Stati dei Balcani occidentali (Serbia, Slovenia ...

Altre definizioni con mangia; come; contorno; Mangia le pedine; Lo sceglie chi va a mangiare fuori; Mangiano nel trogolo; Un vizioso che ama mangiare e far baldoria; Come gli Stati d’America; Si usa... come nuovo; Disonesta come la gazza; Gli insetti come le cicale; Un comunissimo contorno per la carne; Un contorno per lo zampone; Un contorno sott'aceto; Un contorno da zampone; Ultime Definizioni