La definizione e la soluzione di: Un gas usato per saldature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACETILENE

Curiosità/Significato su: Un gas usato per saldature leggero può disperdere il gas di protezione. La saldatura TIG è impiegata anche in ambito iperbarico, per la realizzazione di saldature subacquee con l'ausilio ...

Altre definizioni con usato; saldature; Veniva usato come anestetico; Silicato usato nell'industria della ceramica; Diamante usato come abrasivo; E usato nell'industria dei coloranti e dei profumi; Gas per le saldature autogene; Ultime Definizioni