Soluzione 5 lettere : ASOLA

Curiosità/Significato su: Foro per il bottone tutto il foro all'atto della realizzazione della controtesta. L'area libera deve essere di diametro di circa una volta e mezzo il foro, per permettere ...

Altre definizioni con foro; bottone; Punto in cui è utilissimo il semaforo; Rifinitura di un foro cilindrico in meccanica; È solforosa in un disco di Lucio Dalla; È collegato al mar Egeo dallo stretto del Bosforo; Una fessura per il bottone; Si sfilaccia a furia di accogliere il bottone; Il passaggio... del bottone; Il bottone da premere in un apparecchio elettrico;