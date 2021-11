La definizione e la soluzione di: È fondo per la minestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Curiosità/Significato su: e fondo per la minestra La Ribollita, o minestra di pane, è un piatto che deriva dalla tipica zuppa di pane raffermo e verdure che si prepara tradizionalmente in alcune zone della ...

Altre definizioni con fondo; minestra; In fondo ai campi; Romanzo di Dostoevskij incentrato su un profondo monologo interiore; Un Fondo internazionale; Fondo per la tutela dell'arte e dell'ambiente; Le posate... da minestra; Piccolo astro... nella minestra; Brodaglia o minestra stracotta e disgustosa; Lo è la minestra appena scodellata; Ultime Definizioni