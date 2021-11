La definizione e la soluzione di: Ha fegato, ma non coraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Curiosità/Significato su: Ha fegato, ma non coraggio prevalente di fegato riguarda il fegato bovino, seguono quello suino e quello di pollo, ma sono anche regolarmente consumati il fegato di agnello e quello ...

Altre definizioni con fegato; coraggio; Quella di Glisson si trova nel fegato; Fegato d'anatra o di oca ingrassate fra; L'apparato con l’esofago, il fegato e il pancreas; E’ stupida ma fegatosa; Coraggiosi, audaci; In modo coraggioso e audace; Avere il coraggio di tentare; Poco... coraggioso; Ultime Definizioni