La definizione e la soluzione di: Esame utile per valutare le attitudini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEST

Curiosità/Significato su: Esame utile per valutare le attitudini ritenere che sia più utile per gli studenti esercitarsi nel pensiero critico che imparare a memoria un vasto numero di informazioni. Per la sua trasversalità ...

Altre definizioni con esame; utile; valutare; attitudini; Voto minimo per passare un esame universitario; Prendere in esame; Esame con i raggi X; Un esame clinico con scansione; E' utile all'insegnamento; L'utile ottenuto da un'attività economica; Ausilio ortopedico utile in caso di piedi piatti; Una rotaia utile alle imbarcazioni a vela moderne; Tipo di esame per valutare la qualità dei cibi; Sottovalutare, non apprezzare; Non andrebbero considerate per valutare i libri; ldeò una scala per valutare i terremoti; Prova per saggiare le proprie attitudini; Dalle molteplici e varie capacità e attitudini; Prova effettuata per saggiare le proprie attitudini; Prova di attitudini; Ultime Definizioni