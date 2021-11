La definizione e la soluzione di: Compito per studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEMA

Curiosità/Significato su: Compito per studenti dei compiti agli studenti sono gli stessi della scuola in generale: aumentare la conoscenza e migliorare le capacità e le abilità degli studenti, prepararli ...

Altre definizioni con compito; studenti; Un compito da sbrigare; Si dice di un compito lungo e complesso; Dare un compito o un ruolo; Compito di edicolanti; Studenti che stanno per diventare dottori; Prende gli studenti davanti a casa; Veicolo per studenti; La frequentano gli studenti; Ultime Definizioni