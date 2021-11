La definizione e la soluzione di: Ceduti in cambio di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENDUTI

Curiosità/Significato su: Ceduti in cambio di denaro fiducia che chi riceve in pagamento una certa quantità di denaro ha di poter cedere a sua volta tale denaro ad altri soggetti in cambio di altri beni e servizi ...

