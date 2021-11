La definizione e la soluzione di: In Borsa indica un periodo di rialzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TORO

Curiosità/Significato su: In Borsa indica un periodo di rialzo di Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) è il più significativo indice azionario della Borsa Italiana. È il paniere che racchiude di ...

Vi ha sede un'importante Borsa europea; Senza sborsare nulla; Borsa a tracolla in dotazione ai soldati; Una piccola borsa a tracolla di uso militare; Si dice indicando con l'indice; Si indica col simbolo hl; Nelle datazioni, indica il termine cronologico finale cui ci si riferisce; Eufemismo per indicare il decesso di una persona; Il periodo dei dolmen; I comuni autonomi del periodo medievale; Pianta benaugurante nel periodo natalizio; Periodo di apprendistato del medico in ospedale; Il rialzo della soglia; In Borsa, rialzo di un titolo che era in ribasso; Rialzo dei prezzi; Rialzo dei prezzi alimentari;