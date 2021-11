La definizione e la soluzione di: Veniva usato come anestetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GAS ESILARANTE

Curiosità/Significato su: Veniva usato come anestetico Noto anche come gas esilarante per via dei suoi effetti euforizzanti e dissociativi, trova impiego medico come analgesico e anestetico ed è anche un ...

