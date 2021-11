La definizione e la soluzione di: Una pianta come il capelvenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FELCE

Curiosità/Significato su: Una pianta come il capelvenere Il capelvenere (Adiantum capillus-veneris L., 1753) è una felce della famiglia delle Adiantaceae. È una pianta alta 10-40 centimetri, geofita rizomatosa ...

Altre definizioni con pianta; come; capelvenere; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe; Si usa per piantare i tasselli nel muro; La pianta che ispirò le foglie delle colonne corinzie; Alta pianta delle Simarubacee d'origine cinese; Spietati come belve; Energici come certi provvedimenti; Sgradita come il fiele; Fischiante come il vento; Lo è il capelvenere; Un vasto terreno tutto ricoperto di capelvenere; Le piante come il capelvenere; Ultime Definizioni