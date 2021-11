La definizione e la soluzione di: Una piaga meteorologica per i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SICCITÀ

Curiosità/Significato su: Una piaga meteorologica per i campi riconosciuta dall'Organizzazione meteorologica mondiale, attualmente di tipo automatico DCP. I numerosi siti archeologici e i reperti ritrovati in diverse ...

