La definizione e la soluzione di: Una delle spiagge dello storico sbarco in Normandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMAHA

Curiosità/Significato su: Una delle spiagge dello storico sbarco in Normandia operazione delle truppe alleate sul suolo italiano durante la guerra e segnò l'inizio della campagna d'Italia. Lo sbarco in Sicilia costituì una delle più grandi ...

