La definizione e la soluzione di: Lo si strizza per intesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OCCHIO

Curiosità/Significato su: Lo si strizza per intesa caratterizzata da un aspetto allegro e cordiale: ha un ampio sorriso, strizza l'occhio, punta l'indice della mano destra e con la sinistra alza il pollice ...

